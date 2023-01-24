الأهلي يتجاوز الجبلين بثلاثية ويتصدر دوري “يلو”

متابعة- خالد الحامد
تصوير- ريان أبوهبرة
وسط حضور جماهيري كبير، واصل الأهلي سلسلة انتصاراته وعروضه الجيدة، واستطاع أن يتجاوز ضيفه الجبلين بثلاثية نظيفة، في اللقاء المؤجل من الجولة 10 من المسابقة، الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة؛ ليتصدر جدول ترتيب دوري ” يلو” بفارق الأهداف عن الفيصلي الوصيف.
د40‘⚽️ هدف لـ @ALAHLI_FC
هيثم عسيري يحرز الهدف الأول 👏#الأهلي_الجبلين
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/AMizCYBrnV
— دوري يلو (@FDL_KSA) January 24, 2023
جاء الشوط الأول سريعاً من جانب الأهلي، وسط تراجع لاعبي الجبلين، وسنحت عدة فرص للأهلي للتسجيل، حتى منح هداف الفريق هيثم عسيري التقدم للأهلي بعد توغله في منطقة الجزاء، ويتلاعب بدفاع الجبلين، ويسدد الكرة بالمرمى بعد تمريرة متقنة من زميله رياض دبوز في الدقيقة (40) من الشوط الأول.
د55‘⚽️ هدف لـ @ALAHLI_FC
هيثم عسيري يضيف الهدف الثاني 👏#الأهلي_الجبلين
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/9pt9PogUJV
— دوري يلو (@FDL_KSA) January 24, 2023
وفي الدقائق الأخيرة حاول الجبلين إدراك التعادل، إلا أن هجومه فشل في تشكيل أي خطورة على مرمى الأهلي، باستثناء هجمة تصدى لها الحارس الربيعي.
ومع بداية الشوط الثاني، شن الجبلين عدة هجمات خطيرة على مرمى الأهلي، واستبسل الربيعي في الدفاع عن مرماه، وتصدى لوابل من التسديدات.
د85‘⚽️ هدف لـ @ALAHLI_FC
سلمان المؤشر يضيف الهدف الثالث 👏#الأهلي_الجبلين
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/jOikeptEAL
— دوري يلو (@FDL_KSA) January 24, 2023