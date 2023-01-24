الرياضة

الأهلي يتجاوز الجبلين بثلاثية ويتصدر دوري “يلو”

صحيفة البلادaccess_time3 / رجب / 1444 هـ      24 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة- خالد الحامد

تصوير- ريان أبوهبرة
وسط حضور جماهيري كبير، واصل الأهلي سلسلة انتصاراته وعروضه الجيدة، واستطاع أن يتجاوز ضيفه الجبلين بثلاثية نظيفة، في اللقاء المؤجل من الجولة 10 من المسابقة، الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة؛ ليتصدر جدول ترتيب دوري ” يلو” بفارق الأهداف عن الفيصلي الوصيف.

جاء الشوط الأول سريعاً من جانب الأهلي، وسط تراجع لاعبي الجبلين، وسنحت عدة فرص للأهلي للتسجيل، حتى منح هداف الفريق هيثم عسيري التقدم للأهلي بعد توغله في منطقة الجزاء، ويتلاعب بدفاع الجبلين، ويسدد الكرة بالمرمى بعد تمريرة متقنة من زميله رياض دبوز في الدقيقة (40) من الشوط الأول.

وفي الدقائق الأخيرة حاول الجبلين إدراك التعادل، إلا أن هجومه فشل في تشكيل أي خطورة على مرمى الأهلي، باستثناء هجمة تصدى لها الحارس الربيعي.
ومع بداية الشوط الثاني، شن الجبلين عدة هجمات خطيرة على مرمى الأهلي، واستبسل الربيعي في الدفاع عن مرماه، وتصدى لوابل من التسديدات.

وفي ظل اندفاع لاعبي الجبلين للهجوم، سجل المهاجم عسيري الهدف الثاني للأهلي بعد تمريرة من رياض بودبوز في الدقيقة (55). بعد الهدف، ارتفع رتم المباراة بين الفريقين، وشكل الجبلين خطورة على مرمى الأهلي.

كاد الجبلين أن يقلص الفارق بعد حصوله على ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد VAR، نفذها حمد الجهيم وتصدى لها محمد الربيعي.

وبتمريرة ولا أجمل من لاعب الأهلي الجديد مودو بارو، إلى سلمان المؤشر ليحرز الهدف الثالث للأهلي عند الدقيقة (85) من عمر الشوط الثاني.

بتلك النتيجة، قفز الأهلي للمركز الأول في صدارة دوري يلو، رافعاً رصيده إلى 34 نقطة، فيما بقي الجبلين عند 21 نقطة بالمركز العاشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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