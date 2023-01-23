مسؤول بهيئة السياحة لـ”البلاد”: الجودة والرقابة عززتا ” روح السعودية “

البلاد- ياسر خليل

” روح السعودية ” نجحت في الترويج للسياحة الداخلية عبر الهوية الوطنية بفضل الجهود التي بذلتها الهيئة السعودية للسياحة حسب تأكيد المتحدث الرسمي عبدالله الدخيّل لـ ” البلاد “

وقال الدخيل إن الترويج يتم بمختلف الوسائل من بينها منصات التواصل الاجتماعي بأنواعها، لتعزيز ثقافة السياحة الداخلية وتسويق وترويج الخيارات المميزة للمواطنين والمقيمين.

وأشار إلى أن تنوع المطاعم والمقاهي العالمية والمحلية يساعد على توفير خيارات أكبر تناسب مختلف الأذواق والفئات العمرية، مما يحفز الزوار من داخل وخارج المملكة للاستمتاع بشكل أكبر بكل الفرص المتاحة والخيارات المميزة.

ولفت الدخيل إلى أن مفاهيم السياحة أصبحت تشتمل الآن على جوانب متعددة منها توفير جميع المستلزمات والخدمات داخل نفس الموقع، حتى يجد الزائرون جميع الخدمات بجانب الترفيه، وهو ما ينعكس إيجابًا على المنظومة السياحية والاستثمارية .

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للسياحة أن أهم الشروط التي تتصدر الأولويات لدى الهيئة هي التأكد من الجودة، فجميع الخدمات يجب أن ترتبط بالجودة، بجانب التركيز على الرقابة لضمان حصول جميع المستفيدين على الخدمات المتاحة بكامل عناصرها وجودتها.

وأضاف: ” هناك اهتمام وتجاوب من جميع قطاعات المطاعم والمقاهي، وحرص على تجنب المخالفات، وتقديم أفضل الخدمات للزائرين”.