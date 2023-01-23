18 منشأة بالرياض وجدة تنال شهادة “مواءمة” الذهبية

البلاد- متابعات

بدعم وتمكين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كرّم فريق برنامج “مواءمة” 18 منشأة بالعاصمة الرياض ومدينة جدة، لحصولها على شهادة “مواءمة” الذهبية؛ تقديرًا لتميز هذه المنشآت وتحقيقها شروط ومتطلبات الحصول على شهادة “مواءمة” الذهبية.

ويعدّ برنامج “مواءمة” محفزًا للمنشآت على توفير بيئة عمل مناسبة لذوي الإعاقة.

وأكًد فريق عمل برنامج “مواءمة” أن المنشآت الحاصلة على شهادة “مواءمة” الذهبية قد حققت جميع متطلبات ومعايير الحصول على الشهادة، موضحًا أن الحصول على الشهادة اختياري ولها العديد من المميزات ومنها رفع عدد النقاط في برنامج نطاقات.

ويعمل برنامج “مواءمة” على رفع وعي المنشآت بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة والاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم، وتأهيل المنشآت لعمل ذوي الإعاقة بتوفير الأدوات اللازمة لذوي الإعاقة وتهيئة المرافق، وتدريب الموظفين على مهارات التعامل بلغة الإشارة.

يُشار إلى أنه يمكن لجميع المنشآت الاستفادة من الخدمات التي يقدمها البرنامج والحصول على شهادة “مواءمة” من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للبرنامج وتسجيل المنشأة ومعرفة شروط ومتطلبات الحصول على شهادة “مواءمة”: https://www.mowaamah.sa/about_us