اليوم الاثنين.. إصابات ووفيات كورونا محليًا وحول العالم

الرياض – جدة- البلاد: وكالات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، احصائية كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، كاشفة عن تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بالفيروس، بارتفاع 20 إصابة عن المسجل أمس، ليصبح الإجمالي 827,658، وتسجيل 26 حالة تعافٍ جديدة، بارتفاع حالة واحدة عن المسجل أمس، ليصبح الإجمالي815,260، ونوهت “الصحة” إلى أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة، مقابل حالتين أمس، ليرتفع إجمالي الوفيات بـ”كوفيد 19″ إلى 9,560حالة وفاة.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 668 مليونا و862 ألفا و946 إصابة.

وأفادت الجامعة بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفعت إلى 6 ملايين و739 ألفا و475 حالة وفيات.

نصائح

– احصل على التطعيم والتزم بالإرشادات المحلية بشأنه.

– حافظ على مسافة متر واحد على الأقل من الآخرين، حتى لو لم تظهر عليهم أعراض المرض، وتجنّب الحشود والمخالطة اللصيقة.

– ارتدِ كمامة مناسبة عندما يتعذّر عليك تطبيـق تدابيــر التباعد البدني وعندما تكون في مكان سيّئ التهوية.

– نظّف يديك بانتظام باستخدام مطهر اليدين الكحولي أو اغسلهما بالماء والصابون.

– غطِ فمك وأنفك بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، وتخلّص من المنديل الورقي المستعمل على الفور ونظّف يديك بانتظام.

– إذا ظهرت عليك أعراض كوفيد-19 أو أظهرت نتائج الاختبار إصابتك به، فاعزل نفسك عن الآخرين حتى تتعافى من المرض.

ويعتبر الأشخاص الأكثر خطورة للإصابة الشديدة بالفيروس من هم أكبر من 65 عامًا أو لديهم أمراض مزمنة أو لديهم صعوبات تنفسية.