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القيادة تعزي رئيس الجمهورية الجابونية في وفاة وزير الشؤون الخارجية

صحيفة البلادaccess_time2 / رجب / 1444 هـ      23 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس علي بونجو أونديمبا رئيس الجمهورية الجابونية في وفاة وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية الجابونية ـ رحمه الله ـ .

وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ وفاة السيد ميكائيل موسى أدامو وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية الجابونية ـ رحمه الله ـ، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون ” .

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس علي بونجو أونديمبا رئيس الجمهورية الجابونية في وفاة وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية الجابونية ـ رحمه الله ـ.

وقال سمو ولي العهد: ” تلقيت نبأ وفاة السيد ميكائيل موسى أدامو وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية الجابونية ـ رحمه الله ـ، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب “.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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