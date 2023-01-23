البلاد- متابعات

أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد بن عبدالمحسن الرشيد، عن افتتاحات بمشروع النقل العام ومترو الرياض في مارس المقبل.

وقال الرشيد لقناة “العربية”: “سنعلن إستراتيجية الرياض في عام 23، وأخذنا وقتًا لأنها إستراتيجية عميقة وفيها مشاريع عدة، وبعد إعلانها ستعلن أيضًا عن وسائل النقل التي سوف نقدمها في مدينة الرياض”.

وأكد الرشيد أن مشروع مترو الرياض والنقل العام في الرياض جبار وضخم على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن إطلاق المشروع تأخر بسبب ظروف جائحة كورونا.

وكشف أنه من المقرر افتتاح المشروع ابتداءً من شهر مارس المقبل، والبداية بـ”الباصات” ثم الخطوط المختلفة في المترو، منوهًا إلى توسعة خطوط المترو مع النمو السكاني في العاصمة، حيث إن عدد سكان مدينة الرياض زاد إلى 8 ملايين نسمة في العام الماضي .

يذكر أن الرياض تضم أكثر من 30 مشروعًا عملاقًا مثل مشروع القدية، ومطار الملك سلمان، ومشروع النقل العام ومترو الرياض، ومشروع بوابة الدرعية، ومشروع “حديقة الملك سلمان”: أكبر حدائق المدن في العالم، ومشروع “الرياض الخضراء”: مشروع “المسار الرياضي”، ومشروع “الرياض آرت”، كما أن 81 شركة عالمية فتحت مقراتها الرئيسية الإقليمية في الرياض حتى الآن، ومن المتوقع مضاعفة هذا الرقم في العام المقبل.