ماذا يحدث عندما لا تشرب ماء كفاية في الشتاء؟

البلاد- وكالات

تتكون 70% من أجسامنا من الماء لذلك فأنت بحاجة إلى الماء طوال العام للحفاظ على رطوبة جسمك، وأظهرت الدراسات أن شرب كمية كافية من الماء يساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم وتجنب العدوى وتعزيز صحة العظام والحفاظ على صحتك العامة، لذلك، يجب شرب الماء بانتظام حتى خلال فصل الشتاء والذى قد لا تشعر فيه بالعطش.

المختصون يجيبون على السؤال: ماذا يحدث عندما لا تشرب كمية كافية من الماء في الشتاء؟

سيقلل الطقس البارد من التعرق، لذلك نميل إلى تجاهل مدى أهمية الحفاظ على رطوبتك أثناء الشتاء عندما لا تشرب كمية كافية من الماء، يصبح جسمك عرضة للعديد من المشكلات الصحية.

نتعرق بشكل عام أقل بسبب برودة المناخ خلال فصل الشتاء. لذلك ، فإننا لا نولي أهمية كبيرة للترطيب خلال هذه الأشهر الثلاثة أو الأربعة في الشتاء.

ونتيجة لذلك، يعاني الجسم من الحرمان من الماء وآثاره السيئة.

مياه الشرب ضرورية للحفاظ على الصحة العامة لأنها تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على الهضم ، وتوازن المعادن ، وتنظيم الوزن، وإزالة السموم، وما إلى ذلك.

انعكاسات العطش

عندما لا تشرب كمية كافية من الماء ، تضعف قوة العطش لديك ، ونتيجة لذلك ، لا تدرك حالة الترطيب لديك لذلك ، يجب أن تستهلك ما لا يقل عن 6-8 أكواب من الماء كل يوم لتجنب المشكلة.

– زيادة التبول

هل تشعر غالبًا بالحاجة إلى التبول أكثر من المعتاد خلال فصل الشتاء؟ نظرًا لأنك تميل إلى التعرق بشكل أقل في الشتاء، فإن جسمك يحاول تنظيم درجة حرارة الجسم عن طريق إفراز السوائل في جميع أنحاء كليتيك – وهي حالة تعرف بإدرار البول البارد.

– جفاف الجلد

هل تجف بشرتك خلال فصل الشتاء؟ السبب الرئيسي للبشرة الجافة في الشتاء هو الجفاف لا يمكن في الشتاء الاحتفاظ بالرطوبة ، لذلك هناك فقدان غير محسوس للماء من الجلد حتى لو كنا لا نتعرق كثيرًا.

كيف يمكنك مواجهة قلة شرب الماء لتجنب الإصابة بالجفاف في فصل الشتاء:

-تأكد من أنك تشرب كمية كافية من الماء عن طريق ضبط التذكيرات.

– حاول إضافة مشروبات أخرى مثل عصائر الفاكهة كالبطيخ والحمضيات وما إلى ذلك.

– يميل الناس إلى الخلط بين الجوع والعطش ، وينتهي بهم الأمر بالشراهة عند تناول الأطعمة التي لا يجب عليهم تناولها. لذا، اشرب الماء أولاً قبل تناول أي شيء في المرة القادمة التي تشعر فيها بالجوع.

إذا ظهرت علامات الجفاف على بشرتك، رطبها جيدًا واشرب المزيد من الماء.

في الشتاء أو الصيف، يجب أن تشرب كمية كافية من الماء بانتظام لتجنب المضاعفات مثل الجفاف الذي يمكن أن يعرض صحتك للخطر.