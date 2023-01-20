تسببت في  وفاة 4 أشخاص .. طوارئ في بوليفيا للتعامل مع حمى الضنك 

البلاد – متابعات

أعلنت السلطات الصحية في سانتا كروز، أكبر منطقة في بوليفيا، “حالة الطوارئ” للتعامل مع وباء حمى الضنك، وذلك بعد وفاة 4 أشخاص بسبب إصابتهم بالمرض منذ بداية العام الجاري.

وافق المجلس الفني واللجنة العلمية الإقليمية على قرار في اجتماع لـ “إعلان حالة التأهب الأحمر لوباء حمى الضنك في مقاطعة سانتا كروز”، بحسب ما قاله مدير إدارة الخدمات الصحية (سيدس) في سانتا كروز، خوليو سيزار كوكا ، حيث قال إنه سيسمح بتفعيل لجنة عمليات الطواريء في الأقسام وتخصيص موارد اقتصادية لمواجهة المرض ووقف انتشاره.

وحدد مدير علم الأوبئة في مقر سانتا كروز، كارلوس هورتادو، أنه مع تفعيل “التأهب الأحمر” سيتم تكثيف المراقبة الوبائية وسيتم تعزيز الرعاية الطبية في المراكز الصحية على مختلف المستويات وفي الضمان الاجتماعي.

وأضاف أنه يجب ضمان التشخيص المختبري في الوقت المناسب والعلاج المناسب في الخدمات الصحية ، وسيتم تنظيم “العمل المجتمعي” للتبخير وتدمير مواقع تكاثر البعوض الناقل لحمى الضنك.

وأشار هورتادو إلى أن هناك “حالة وبائية مقلقة للغاية” ، حيث تأثرت 17 بلدية بالمرض ومن أصل 387 حالة إيجابية ، تم نقل 112 إلى المستشفيات في المراكز الصحية.

وأوضح المسؤول أنه في الأسابيع الستة الماضية ، تم الإبلاغ عن سبع وفيات بسبب حمى الضنك ، ثلاث منها في عام 2022 وأربع حالات أخرى حتى الآن في عام 2023.

وتسبب حمى الضنك ، التي تنتقل عن طريق لدغة بعوضة، حمى شديدة وصداع وقيء وطفح جلدي ويمكن أن تكون قاتلة في شكلها النزفي.