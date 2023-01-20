ضمك يقلب الطاولة على الفتح بثلاثية في دوري روشن

جدة- محمود العوضي
قلب فريق ضمك تأخره بهدف إلى الفوز بثلاثية على ضيفه فريق الفتح، وذلك خلال اللقاء الذي احتضنه ملعب ضمك مساء اليوم الجمعة في خميس مشيط، ضِمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن.
هدف رائع من علي الزبيدي 😍👏
#️⃣ #ضمك_الفتح pic.twitter.com/k8nWmO5gli
— دوري روشن السعودي (@SPL) January 20, 2023
تقدم فريق الفتح بهدف مبكر بعد مرور 10 دقائق عن طريق لاعبه علي الزبيدي قبل أن يعود ضمك ويتعادل في الدقيقة 72 بهدف سجله لاعبه هلال سوداني، ثم أضاف لاعبه برونو دوارتي الهدف الثاني في الدقيقة 83 وختم أنتوليتش اللقاء بهدف ثالث لضمك في الدقيقة 90+12.
🎥 هدف التعادل لضمك
⚽️ هلال سوداني
#️⃣ #ضمك_الفتح pic.twitter.com/BHwT2Jo2Y5
— دوري روشن السعودي (@SPL) January 20, 2023
🎥 الهدف الثاني لضمك
⚽️ برونو دا سيلفا
#️⃣ #ضمك_الفتح pic.twitter.com/4l7bn9v0e3
— دوري روشن السعودي (@SPL) January 20, 2023
بهذا الفوز رفع فريق ضمك رصيده إلى النقطة 21 في المركز السادس، فيما توقف رصيد الفتح عند النقطة 18 في المركز الثامن.
🎥 الهدف الثالث لضمك
⚽️ أنتوليتش
#️⃣ #ضمك_الفتح pic.twitter.com/9k8bCS5OHs
— دوري روشن السعودي (@SPL) January 20, 2023