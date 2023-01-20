الرياضة

ضمك يقلب الطاولة على الفتح بثلاثية في دوري روشن

صحيفة البلادaccess_time28 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      20 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي
قلب فريق ضمك تأخره بهدف إلى الفوز بثلاثية على ضيفه فريق الفتح، وذلك خلال اللقاء الذي احتضنه ملعب ضمك مساء اليوم الجمعة في خميس مشيط، ضِمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن.

تقدم فريق الفتح بهدف مبكر بعد مرور 10 دقائق عن طريق لاعبه علي الزبيدي قبل أن يعود ضمك ويتعادل في الدقيقة 72 بهدف سجله لاعبه هلال سوداني، ثم أضاف لاعبه برونو دوارتي الهدف الثاني في الدقيقة 83 وختم أنتوليتش اللقاء بهدف ثالث لضمك في الدقيقة 90+12.

بهذا الفوز رفع فريق ضمك رصيده إلى النقطة 21 في المركز السادس، فيما توقف رصيد الفتح عند النقطة 18 في المركز الثامن.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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