رسميًا.. تروسارد يعزز هجوم أرسنال

اعلن نادي أرسنال الإنجليزي التعاقد مع الدولي البلجيكي لياندرو تروسارد (28 عامًا) من برايتون هوف ألبيون، في بيان رسمي اليوم الجمعة.

وكلّفت الصفقة خزائن النادي اللندني قرابة 24 مليون يورو، في حين لم يتم الكشف عن مدة العقد، وتقدّرها تقارير إعلامية بـ4 مواسم ونصف.

تألق تروسارد في النصف الأول من الموسم الحالي 2022-2023 مع برايتون، حيث سجّل 7 أهداف وقدّم 3 تمريرات حاسمة في البريميرليغ.

ينشط تروسارد في كل المراكز الهجومية، ويفضّل حاليًا اللعب بمركز الجناح الأعسر، ويمتاز بقدرته التهديفية والذكاء في التحرك بالمساحات.

لعب تروسارد جميع مباريات المنتخب البلجيكي في كأس العالم قطر 2022، وإجمالًا يمتلك 24 مناسبة دولية سجّل خلالها 5 أهداف وصنع 3.

