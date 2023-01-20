المسحل يتوج أخضر السيدات بلقب البطولة الدولية الودية

جدة – البلاد
توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل أمسية الخميس، المنتخب الوطني الأول للسيدات بكأس البطولة الدولية الودية للسيدات، بحضور مساعد وزير الرياضة لشؤون الرياضة أضواء بنت عبدالرحمن العريفي، وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لمياء بن بهيان، ومدير إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي عالية الرشيد.
واختتمت البطولة التي استضافتها مدينة الدمام خلال الفترة من 11-19 يناير الجاري بمشاركة 4 منتخبات للسيدات هي” باكستان، وجزر القمر، وموريشيوس بالإضافة لمنتخبنا الوطني”.
وجاء تتويج سيدات الأخضر باللقب بعد تعادلهن أمام باكستان بهدف لكل منهما في المباراة التي جرت بينهما الخميس على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة في آخر مباريات البطولة، وتمكنت البندري مبارك من تسجيل هدف الأخضر في الدقيقة 28 من عمر اللقاء قبل أن تتعادل سيدات باكستان بهدف في الدقيقة 64.
وبهذه النتيجة تصدرت سيدات الأخضر البطولة برصيد 7 نقاط بفارق 3 نقاط عن باكستان التي حلت في المركز الثاني، حيث استهل أخضر السيدات مشوارهن في البطولة بالفوز على موريشيوس بهدف نظيف قبل الفوز بهدفين نظيفين على جزر القمر.
ونالت ماريا جميل خان من منتخب باكستان جائزة أفضل لاعبة، وسارة خالد حارسة الأخضر جائزة أفضل حارسة مرمى، فيما توجت أنولايا علي من جزر القمر بجائزة هدافة البطولة.