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أمانة الرياض تدعو المختصّين بالتراث المعماري والعمراني للمشاركة في”IASTE”

صحيفة البلادaccess_time28 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      20 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – واس

دعت أمانة منطقة الرياض الخبراء والباحثين في مجال التراث المعماري والعمراني، إلى التقدم بمقترحاتهم البحثية للمشاركة في مؤتمر الجمعية العالمية لدراسة البيئات التقليدية (IASTE)، والذي تستضيفه الأمانة خلال الفترة من 5-10 يناير 2024، بالتعاون مع وزارة الثقافة وجامعة الملك سعود.

ويشارك في المؤتمر الذي يُعني بالجوانب البحثية المتعلقة بالتراث المعماري والعمراني، نخبة من المتخصصين بأوراق علمية محكّمة في مجالات العمارة، والتخطيط العمراني، وعلم الاجتماع، والتاريخ، وغيرها، وذلك في إطار ريادة الأمانة لمجالات العمارة والحفاظ على التراث والاهتمام بنهضة المدن في المنطقة.

وتهدف الجمعية الدولية لدراسة البيئات التقليدية التي تأسست في عام 1988 إلى تمكين المختصّين لتقديم ومناقشة الأفكار والأساليب البحثية والتطبيقية المتعلقة بالتراث بشكل عام وبالتراث المعماري والعمراني بشكل خاص، وتوالت مؤتمراتها بعد ذلك كل سنتين وعقدت في بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وتايلند، والإمارات العربية المتحدة، وهونغ كونغ، وإيطاليا، ومصر، وتونس، والكويت، والبرازيل، وسنغافورة، وغيرها من الدول.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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