أخضر المبارزة وصيف البطولة العربية بـ 8 ميداليات

الرياض- البلاد
حقق المنتخب السعودي للمبارزة المركز الثاني في البطولة العربية للعمومي للمبارزة التي اختتمت في البحرين، بعد أن حصد 8 ميداليات “فضيتان و6 برونزيات”.
حيث حصل الأخضر السعودي للسيدات( فرق) على الميدالية البرونزية لسلاح الفويل، فيما نال منتخب الرجال برونزية سلاح السايبر.
وكان المنتخب السعودي للسيدات( فرق) قد حقق فضيتين لسلاحي الابيه والسايبر، كما حصد 4 ميداليات برونزية في منافسات الفردي، حققها كل من ندى عابد “سلاح الابيه”، والحسناء الحماد “سلاح السايبر”، وجواد الداوود “سلاح الابيه ومشاري البشير “سلاح السايبر”.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م