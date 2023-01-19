وزير الشؤون الإسلامية يتفقد مسجدي المقبل والعجلان التاريخيين

البلاد : متابعات

تفقد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مسجدي العجلان والمقبل الأثريين في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، اطلع خلالها على مرافق المسجدين واستمع لشرح موجز عن تاريخهما، ومشروع الترميم والتطوير الذي تم لهما.

ونوه الوزير في تصريح صحفي بعناية وحرص ولاة ‏الأمر -‏حفظهم الله- لخدمة بيوت الله منذ أن تأسست هذه البلاد إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مشيرًا إلى أن مشروع سمو ولي العهد لترميم المساجد التاريخية لبنة من لبنات الخير والعطاء في إبراز الصورة الحضارية والتاريخية لمكانة المساجد في المجتمع الإسلامي.

وأشار إلى أن هذين المسجدين الأثريين ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة، الذي أسهم في إبراز البُعد الحضاري للمملكة، الذي تركز عليه رؤية المملكة 2030، عبر المحافظة على الخصائص العمرانية الأصيلة والاستفادة منها في تطوير تصميم المساجد الحديثة.