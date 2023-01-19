عمان تقرر عودة جمهورها في خليجي 25 للسلطنة.. “البلاد” سبقت بالتحذير

جدة- البلاد

قرر الاتحاد العُماني لكرة القدم، إعادة جماهيره المتواجدة في مطار البصرة لإنجاح نهائي خليجي 25.

وذكر الاتحاد في بيان أن “الاتحاد قرر عودة الجمهور المتواجد في مطار البصرة الدولي إلى سلطنة عُمان بعد التشاور مع الجهات المختصة في سلطنة عُمان وحفاظًا على سلامة الجماهير العُمانية، ودعمًا للأشقاء في جمهورية العراق لإنجاح اللقاء الختامي”.

وأضاف” كما ننوه للجماهير المتواجدة في محيط الاستاد بعدم القدوم للملعب، وذلك لامتلاء المدرجات المخصصة للجماهير”.

جاء ذلك بعد الزحام والتواجد الجماهيري غير المسبوق لحضور المباراة النهائية، الذي تسبب في وفاة مشجع عراقي – على الأقل- فيما أُصيب العشرات جراء التدافع بين الجماهير الرياضية المحتشدة قرب ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة.

وكانت “البلاد” قد ألمحت إلى كل هذه الأحداث، ونشرت مساء أمس تحت عنوان (في خليجي 25.. زحف جماهيري غير مسبوق في تاريخ بطولات كرة القدم) التالي:

حدث غريب وغير مسبوق تشهده مدينة البصرة العراقية على علاقة ببطولة كأس الخليج العربي” خليجي 25″ وغير مسبوق في تاريخ بطولات ومباريات كرة القدم؛ إذ تشهد مدينة البصرة، اليوم الأربعاء، زحفًا جماهيريًا نحو ملعب “جذع النخلة” الذي سيستضيف غدًا المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي، بين المنتخب العراقي ونظيره العماني، بل إن مئات الشباب أحضروا” الأغطية” للمبيت في محيط الملعب.

ويحتضن ملعب البصرة الدولي (جذع النخلة)، في تمام الساعة السابعة من مساء يوم غد الخميس، المباراة النهائية لخليجي 25، بين المنتخب العراقي ونظيره العُماني.



ويستعد لاعبو الفريقين لدخول ملعب المباراة؛ استعدادًا لخوض النهائي الكبير الذي تترقبه دول الخليج بشكل عام، والجماهير العراقية بشكل خاص، لما يحمله من أهمية بالغة لإنهاء سنوات من غياب اللقب عن خزائن العراق.