التعليم والأطعمة يتصدران الإنفاق

البلاد – جدة

بلغت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في المملكة نحو 10.7 مليار ريال، عبر نحو 155.8 مليون عملية خلال الأسبوع المنتهي في 14 يناير ، بحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن البنك المركزي السعودي “ساما”.

تصدر قطاع “الترفيه والثقافة” القطاعات المنخفضة بنسبة 17 %، تلاه قطاع “الملابس والأحذية” بـ12 % ثم قطاع “الأثاث” بنسبة 11 % ، في المقابل، تصدر قطاع “التعليم” القطاعات المرتفعة بنسبة 25 %، تلاه قطاع “الاتصالات” بنسبة 21 % ثم قطاع “النقل” بنسبة 8 %. وتركز إنفاق المستهلكين خلال الفترة على قطاع “المطاعم والمقاهي” ﺑ1.64 مليار ريال، تلاه قطاع “الأطعمة والمشروبات” بما يقرب من 1.6 مليار ريال.

وبالنسبة لتوزيع قيمة الإنفاق حسب نقاط البيع في المدن خلال الأسبوع ، تصدرت الرياض بنحو3.53 مليار ريال، ما يمثل 33 % من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة ﺑ1.56 مليار ريال.

والعمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.