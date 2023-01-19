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إحباط محاولات تهريب 18.2 طنا من القات وأكثر من 1.5 طن من الحشيش

صحيفة البلادaccess_time27 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      19 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك، من إحباط محاولات تهريب (18.2) طناً من نبات القات المخدر وطن و(526) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، خلال الفترة من 1 إلى 14 / 6 / 1444ه‍.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، إنهتم القبض على مهربيها، وعددهم (309) متهمين، منهم (10) مواطنين، و(299) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (264) من الجنسية اليمنية، و(33) من الجنسية الإثيوبية و(2) من الجنسية الصومالية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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