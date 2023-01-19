إحباط محاولات تهريب 18.2 طنا من القات وأكثر من 1.5 طن من الحشيش

البلاد : متابعات

تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك، من إحباط محاولات تهريب (18.2) طناً من نبات القات المخدر وطن و(526) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، خلال الفترة من 1 إلى 14 / 6 / 1444ه‍.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، إنهتم القبض على مهربيها، وعددهم (309) متهمين، منهم (10) مواطنين، و(299) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (264) من الجنسية اليمنية، و(33) من الجنسية الإثيوبية و(2) من الجنسية الصومالية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.