آل الشيخ يتوج باريس سان جيرمان بكأس موسم الرياض

متابعة- محمود العوضي
تصوير- عبدالله الفهيدي
توج معالي تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه فريق باريس سان جيرمان بكأس موسم الرياض بعد تغلبه على نجوم الهلال والنصر 4/5، بعد مباراة مثيرة وممتعة على استاد الملك فهد الدولي.
أحرز ليونيل ميسي الهدف الأول لباريس سان جيرمان، بينما تعادل كريستيانو رونالدو لفريق الهلال والنصر من ركلة جزاء بتسديدة قوية على يسار نافاس، بعدها أضاف ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان الهدف الثاني بعد عرضية مبابي في الدقيقة 43، وتعادل مرة أخرى كريستيانو رونالدو لفريق الهلال والنصر من متابعة رائعة.
في الشوط الثاني أحرز سيرجيو راموس الهدف الثالث لباريس سان جيرمان بعد تمريرة متقنة من كيليان مبابي، بعدها عادل جانغ هيون سو النتيجة بإحرازه الهدف الثالث من ضربة رأسية رائعة في شباك نافاس، ثم أضاف مبابي الهدف الرابع لباريس سان جيرمان من ركلة جزاء وضعها بقوة على يسار محمد العويس.
وعزز إيكيتيكي النتيجة لسان جيرمان بالهدف الخامس، وقلص تاليسكا النتيجة نتسجيله الهدف الرابع لفريق نجوم الهلال والنصر من تسديدة قوية سكنت شباك نافاس في الدقيقة الأخيرة من اللقاء؛ ليفوز الفريق الباريسي بالمباراة ويتوج بكأس موسم الرياض.
شاهد مراسم تتويج باريس سان جيرمان بلقب كأس موسم الرياض#كأس_موسم_الرياض | #باريس_سان_جيرمان | #فريق_موسم_الرياض pic.twitter.com/c34p3IM04C
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 19, 2023
باريس سان جيرمان يظفر بلقب كأس موسم الرياض
▶️ شاهد ملخص المباراة #كأس_موسم_الرياض | #باريس_سان_جيرمان | #فريق_موسم_الرياض pic.twitter.com/kcQOidF9rj
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 19, 2023