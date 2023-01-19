الرياضة

آل الشيخ يتوج باريس سان جيرمان بكأس موسم الرياض

صحيفة البلادaccess_time27 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      19 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة- محمود العوضي

تصوير- عبدالله الفهيدي
توج معالي تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه فريق باريس سان جيرمان بكأس موسم الرياض بعد تغلبه على نجوم الهلال والنصر 4/5، بعد مباراة مثيرة وممتعة على استاد الملك فهد الدولي.

أحرز ليونيل ميسي الهدف الأول لباريس سان جيرمان، بينما تعادل كريستيانو رونالدو لفريق الهلال والنصر من ركلة جزاء بتسديدة قوية على يسار نافاس، بعدها أضاف ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان الهدف الثاني بعد عرضية مبابي في الدقيقة 43، وتعادل مرة أخرى كريستيانو رونالدو لفريق الهلال والنصر من متابعة رائعة.

في الشوط الثاني أحرز سيرجيو راموس الهدف الثالث لباريس سان جيرمان بعد تمريرة متقنة من كيليان مبابي، بعدها عادل جانغ هيون سو النتيجة بإحرازه الهدف الثالث من ضربة رأسية رائعة في شباك نافاس، ثم أضاف مبابي الهدف الرابع لباريس سان جيرمان من ركلة جزاء وضعها بقوة على يسار محمد العويس.

وعزز إيكيتيكي النتيجة لسان جيرمان بالهدف الخامس، وقلص تاليسكا النتيجة نتسجيله الهدف الرابع لفريق نجوم الهلال والنصر من تسديدة قوية سكنت شباك نافاس في الدقيقة الأخيرة من اللقاء؛ ليفوز الفريق الباريسي بالمباراة ويتوج بكأس موسم الرياض.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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