غدًا.. انطلاق النسخة 34 للمؤتمر السعودي لطب الأسنان

الرياض – البلاد

تنطلق النسخة 34 للمؤتمر السعودي لطب الأسنان، الذي تعقده كلية طب الأسنان، والجمعية السعودية لطب الأسنان بجامعة الملك سعود، غدًا الخميس ولمدة 3 أيام في فندق هيلتون الرياض بالعاصمة، برعاية الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بمدينة الرياض فهد بن عبدالمحسن الرشيد.

ويشارك في المؤتمر 114 متحدثًا محليًّا ودوليًّا في 149 محاضرة علمية، و33 ورشة عمل مصاحبة للبرنامج العلمي للمؤتمر الذي تم اعتماده بعدد 24 ساعة من هيئة التخصصات الصحية بالمملكة.

كما يشهد المؤتمر مشاركة العديد من الشركات الطبية العالمية والتعليمية التي ستعرض آخر ما توصلت إليه الأبحاث والعلوم في مختلف تخصصات طب الأسنان.

ويعد المؤتمر من أعرق مؤتمرات طب الأسنان في الخليج والعالم العربي والأكبر بالمملكة.