البرلمان الأوروبي يصوت على تصنيف الحرس الثوري الإيراني “منظمة إرهابية”

البلاد- متابعات

صوّت برلمان الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء لصالح دعوة الاتحاد والدول الأعضاء فيه إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

وصوّت 598 نائبًا لصالح القرار وعارضه 9 أعضاء وامتنع 31 نائبًا عن التصويت.

ومن المقرر أن يبحث النواب غدا الخميس البت في الدعوة إلى تعليق خطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران، وإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب التابعة للاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في الاجتماع إنه سيتم زيادة العقوبات ضد النظام الإيراني، بسبب قمع الاحتجاجات والدعم العسكري الإيراني لروسيا.

كما نظم عدد من الإيرانيين اليوم تجمعا أمام البرلمان الألماني للمطالبة بتصنيف الحرس الإيراني جماعة إرهابية.