الدولية

البرلمان الأوروبي يصوت على تصنيف الحرس الثوري الإيراني “منظمة إرهابية”

صحيفة البلادaccess_time26 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      18 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- متابعات

صوّت برلمان الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء لصالح دعوة الاتحاد والدول الأعضاء فيه إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

وصوّت 598 نائبًا لصالح القرار وعارضه 9 أعضاء وامتنع 31 نائبًا عن التصويت.

ومن المقرر أن يبحث النواب غدا الخميس البت في الدعوة إلى تعليق خطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران، وإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب التابعة للاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في الاجتماع إنه سيتم زيادة العقوبات ضد النظام الإيراني، بسبب قمع الاحتجاجات والدعم العسكري الإيراني لروسيا.

كما نظم عدد من الإيرانيين اليوم تجمعا أمام البرلمان الألماني للمطالبة بتصنيف الحرس الإيراني جماعة إرهابية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.