40 حرفة تشارك بفعاليات ويا التمر أحلى

البلاد ـ الأحساء

تنطلق اليوم فعاليات مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة و«يّا التمر أحلى» 2023 في نسخته الثامنة، الذي تنظمه أمانة المحافظة بالتعاون مع عدد من الشركاء، وذلك في قلعة أمانة الأحساء التراثية. وأوضح أمين الأحساء المهندس عصام الملا، أن الأمانة سعت إلى تعزيز التطلعات الهادفة لدعم الجانب التسويقي لتمور الأحساء من خلال إقامة هذا المهرجان، وتوفير بيئة ملائمة لرفع الفوائد للمزارعين والمستثمرين والمستهلكين في الإنتاج، إضافةً إلى زيادة مساحة معارض المصانع والمنتجين عن النسخة الماضية، لاستيعاب أعداد أكبر من المشاركين، وسط تنافسية إيجابية من شأنها تحقيق النمو في الإنتاج الكمي والنوعي للتمور وصناعاتها التحويلية، خاصةً وأن المهرجان يمثل عامل جذب لأعداد متنامية لزائريه من موسم لآخر.

وأفاد المهندس الملا، أن المهرجان سيشهد مشاركة أكثر من 40 حرفة يدوية، وإقامة فعاليات متعددة تحاكي مجالات الاهتمام بالنخلة والتمور بأساليب تشويقية وتوعوية وتربوية هادفة، وتقديم فلكلورات الفنون الشعبية، مع تخصيص نقاط لعربات الطعام الفود ترك وتأمين مواقف للمركبات تستوعب أكثر من 8 آلاف مركبة في عدد من المواقع المحيطة بمقر المهرجان.

وبين أن النسخة السابقة للمهرجان سجلت حضور 700 ألف زائر على المستوى الإقليمي والدولي، وسط تحقيق قفزات نوعية في العرض والتسويق على نطاق أوسع، مما يمثل استمراراً للتصاعدات النسبية في مخرجات التمور الأحسائية من حيث الجودة النوعية والتغلب على المعوقات، بهدف إبراز منتوج التمور على المستويين الإقليمي والعالمي.