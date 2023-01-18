وزارة الثقافة تناقش الابتعاث لقطاع الطهي وتخصصات أخرى

البلاد- واس

عقدت وزارة الثقافة بالتعاون مع هيئة الطهي، لقاءً افتراضيًّا عن برنامج الابتعاث الثقافي لتسليط الضوء على مسارات البرنامج والمزايا والمؤسسات التعليمية المتاحة لدراسة التخصصات الثقافية والفنية في أرقى الجامعات العالمية، والتواصل مع الراغبين بمواصلة تحصيلهم العلمي ضمن البرنامج في مجال فنون الطهي.

وجاء اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات الافتراضية التي تحرص الوزارة على إقامتها من أجل رفع الوعي والتعريف ببرنامج الابتعاث الثقافي، وزيادة الوعي بفرص الابتعاث المتاحة، وقياس مدى اهتمام المجتمع ببرنامج الابتعاث في القطاعات الثقافية، والتطرُّق لأبرز المؤسسات العالمية التي توفر دراسات في المجالات المتعلقة بالثقافة.

وتضمن اللقاء شرحًا عن برنامج الابتعاث الثقافي الذي يتيح فرصًا نوعية للطلاب والطالبات السعوديين، ضمن مسار الابتعاث في جميع التخصصات الثقافية والفنية المندرجة ضمن قطاعات وزارة الثقافة؛ وهي: الأزياء، وفنون العمارة، والتصميم، والمتاحف، والمكتبات، وفنون الطهي، والآثار، والتراث، والآداب، واللغات، واللغويات، والأفلام، والفنون البصرية، والمسرح، والموسيقى، وعلوم وتكنولوجيا الأغذية.

وأوضحت الوزارة تفاصيل مسارَي الابتعاث الثقافي من خلال مسار الحاصلين على قبول مسبق، ومسار الدارسين على حسابهم الخاص، وتوضيح متطلبات وعمليات التقديم، والتخصصات التي تهم المنظومة الثقافية بشكل عام وفنون الطهي بشكل خاص.

من جانبها، عرضت هيئة الطهي رؤيتها المتمثلة في الارتقاء بقطاع الطهي وتعزيز التراث والهوية، وأيضا ترسيخ ثقافة فنون الطهي السعودي، وتحويل المملكة إلى موطن للتجارب المميزة وجعل القطاع مصدر رزق ورافد اقتصادي، وكذلك تحفيز الابتكار من أجل الريادة عربيًّا وإقليميًّا في قطاع فنون الطهي.