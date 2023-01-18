أمانة جدة تحصد المستوى البرونزي في جائزة الملك عبد العزيز للجودة

جدة : البلاد

حققت أمانة محافظة جدة المستوى البرونزي لجائزة الملك عبد العزيز للجودة في دورتها السادسة عن فئة الهيئات والمؤسسات الحكومية للعام 1443هـ – 2022م، جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته الأمانة العامة للجائزة للإعلان عن نتائج الدورة لهذا العام، حيث بلغ عدد المنشآت الحكومية المتقدمة 300 منشأة ترشحت منها 96 منشأة لتفوز منها 15 منشأة فقط حصل منها منشأتين على المستوى الذهبي.

وسلم أمين الأمين العام لجائزة الملك عبد العزيز للجودة معالي د. سعد القصبي شهادة تحقيق المستوى, وتهدف الجائزة إلى تحفيز القطاعات لتطبيق أسس وتقنيات الجودة الشاملة من أجل رفع مستوى جودة الأداء والتحسين المستمر لعملياتها الداخلية وتحقيق رضا المستفيدين، ومساعدة المنشآت على الحفاظ على مستوى نضج ممارسات التميّز المؤسسي بتلك المنشآت، حتى تكون جميع ممارساتها متوافقة مع تطلعات قيادتنا الرشيدة المتمثلة في رؤية 2030 بإيجاد وطن طموح، واقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، وتعزيز ثقافة التميّز ونشرها في كافة القطاعات والمجالات بالمملكة.

وتعد جائزة الملك عبد العزيز للجودة الجائزة الرئيسة الأم للتميز المؤسسي على مستوى المملكة، والاشتراك فيها من أهم المؤشرات على تبني قيادات المنشآت للجودة والتميز وتقديم منتجات وخدمات تلبي تطلعات المستفيدين.

وجاء تقدم أمانة جدة للحصول على الجائزة هذا العام، في إطار سعيها المستمر وذلك تطبيقاً لاستراتيجيتها التي تركز على التميز في خدمة عملائها، وذلك في سبيل تحقيق أعلى مستويات الرضا للمواطنين لتبني منهجيات التميز المؤسسي والحصول على جميع الاعتمادات المحلية والدولية في مجال الجودة وتأكيداً على تطبيقها لأفضل الممارسات العالمية واستيفاءها لكافة معايير الجائزة بما فيها القيادة الإدارية والتخطيط الاستراتيجي