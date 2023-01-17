رعب في مدرسة فرنسية بسبب “علبة شوكولاتة”

البلاد – وكالات

أثار طرد مُرسل إلى مدرسة ثانوية في نيس الفرنسية، حالة من الذعر، إذ جرى إخلاء المدرسة واستدعاء الشرطة وخبراء إبطال وتفجير الألغام، والمفاجأة التي تكشفت بعد كل هذا الهرج والمرح والرعب؛ أن الطرد مجرد “علبة شوكولاتة”!.

وفي التفاصيل، ذكر موقع “nice matin” الفرنسي، اليوم الثلاثاء، أنه تم إخلاء مدرسة ماسينا الثانوية في نيس، بعد تلقيها طردًا مشبوها زعمت المصادر أن “مصدره روسيا”.

وأضاف الموقع أنه “تم إجلاء 1900 طالب ومسؤول بالمدرسة، وبعد إجراءات، جرى اكتساف أن الطرد الذي زعم أنه مشبوه يحوي شوكولاتة”.

وأكد الموقع الفرنسي أن “الطلاب تمكنوا من العودة إلى الفصول الدراسية”.

وصرح مدير المدرسة جيل كليكزيك: “لقد كان موجها ( الطرد) بشكل خاص إلى المؤسسة بأكملها.. أبلغنا الشرطة على الفور التي وصلت بسرعة كبيرة وقمنا بإجلاء 1900 طالب ومسؤول بالمدرسة “.

وختم بأنه :”تم إرسال خبراء إبطال وتفجير الألغام إلى مكان الحادث، وتمكنوا من إزالة الشك، مؤكدين أن الطرد عبارة عن علبة شوكولاتة”.