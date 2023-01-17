كورونا اليوم.. الإصابات والوفيات في المملكة وحول العالم

الرياض – جدة- البلاد: وكالات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، احصائية كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، كاشفة عن تسجيل 31 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وهو العدد نفسه المسجل أمس، ليصبح الإجمالي 827,453، وتسجيل 37 حالة تعافٍ جديدة، بارتفاع 3 حالات عن المسجل أمس، ليصبح الإجمالي 815,098 حالة، ونوهت “الصحة” إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، وهو نفس المسجل أمس، ليرتفع إجمالي الوفيات بـ”كوفيد 19″ إلى 9,546 حالة وفاة.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 667 مليونا و61 ألفا و939 إصابة.

وأفادت الجامعة بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم إلى ارتفع إلى 6 ملايين و723 ألفا و949 وفاة.

نصائح

– احصل على التطعيم والتزم بالإرشادات المحلية بشأنه.

– حافظ على مسافة متر واحد على الأقل من الآخرين، حتى لو لم تظهر عليهم أعراض المرض، وتجنّب الحشود والمخالطة اللصيقة.

– ارتدِ كمامة مناسبة عندما يتعذّر عليك تطبيـق تدابيــر التباعد البدني وعندما تكون في مكان سيّئ التهوية.

– نظّف يديك بانتظام باستخدام مطهر اليدين الكحولي أو اغسلهما بالماء والصابون.

– غطِ فمك وأنفك بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، وتخلّص من المنديل الورقي المستعمل على الفور ونظّف يديك بانتظام.

– إذا ظهرت عليك أعراض كوفيد-19 أو أظهرت نتائج الاختبار إصابتك به، فاعزل نفسك عن الآخرين حتى تتعافى من المرض.

ويعتبر الأشخاص الأكثر خطورة للإصابة الشديدة بالفيروس من هم أكبر من 65 عامًا أو لديهم أمراض مزمنة أو لديهم صعوبات تنفسية.