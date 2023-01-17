السجن سنة وغرامة عقوبة طبع أو استعمال “عملة” متداولة بالمملكة دون ترخيص

جدة- البلاد

نوهت النيابة العامة إلى حظر طبع أو نشر أو استعمال عملة، أو جزء من وجه لعملة ورقية متداولة نظامًا في المملكة، دون الحصول على ترخيص أو بمخالفة العمل للقيود والضوابط المنظمة لذلك.

يحظر طبع أو نشر أو استعمال عملة أو جزء من وجه لعملة ورقية متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية دون الحصول على ترخيص أو بمخالفة العمل للقيود والضوابط المنظمة لذلك. pic.twitter.com/0TM4y7rDw5 — النيابة العامة (@bip_ksa) January 17, 2023

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي في تويتر: “كُل من طبع أو نشر أو استعمل لأغراض ثقافية، أو صناعية، أو تجارية صوراً تمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، بدون أن يحصل على ترخيص من الجهات المختصة ويعمل بالقيود المفروضة في هذا الترخيص يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى ألف ريال”.