المحليات

السجن سنة وغرامة عقوبة طبع أو استعمال “عملة” متداولة بالمملكة دون ترخيص

صحيفة البلادaccess_time25 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      17 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد

نوهت النيابة العامة إلى حظر طبع أو نشر أو استعمال عملة، أو جزء من وجه لعملة ورقية متداولة نظامًا في المملكة، دون الحصول على ترخيص أو بمخالفة العمل للقيود والضوابط المنظمة لذلك.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي في تويتر: “كُل من طبع أو نشر أو استعمل لأغراض ثقافية، أو صناعية، أو تجارية صوراً تمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، بدون أن يحصل على ترخيص من الجهات المختصة ويعمل بالقيود المفروضة في هذا الترخيص يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى ألف ريال”.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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