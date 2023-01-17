ماجد المهندس وأحلام يشاركان في إحياء الحفل الختامي لخليجي25

العراق – البلاد

كشفت معلومات متداولة في أوساط اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي “خليجي25″، عن إحياء الفنانين ماجد المهندس وأحلام للحفل الختامي للبطولة في البصرة.

ولم يصدر حتى الآن، أي بيان أو تأكيد رسمي من اللجنة المنظمة للبطولة أو الفنانين يؤكد حضورهما إلى البصرة.

وكانت “البلاد” قد نشرت اليوم الثلاثاء، تصريحات مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم لوسائل إعلام عراقية، تضمنت أن: “الحفل الختامي سيحضره فنانون عرب ومن المرشح تواجد الفنانة الإماراتية أحلام بالإضافة إلى فنانين عراقيين”.

ويقام الحفل الختامي لكأس الخليج العربي”خليجي 25″ بعد غد الخميس، عقب المباراة النهائية للبطولة بين المنتخب العراقي ونظيره العُماني.