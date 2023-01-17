5 مغاربة وصلاح ومعلول بالتشكيلة الأفضل لأفريقيا 2022

جدة- البلاد

فرض النجوم العرب سيطرتهم على التشكيلة الأفضل في قارة أفريقيا خلال عام 2022، الذي أعلن عنه الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء.

وضمت تشكيلة أفضل اللاعبين في إفريقيا، 5 مغاربة، هم” ياسين بونو، رومان سايس، عز الدين أوناحي، أشرف حكيمي، سفيان أمرابط؛ وذلك بعد الأداء المميز الذي قدمه منتخب أسود أطلس في كأس العالم، الذي وصل فيه إلى نصف النهائي، كما ضمت المصري محمد صلاح، والتونسي على معلول.



وجاءت التشكيلة كاملة على النحو التالي:

الهجوم:

المصري محمد صلاح

السنغالي ساديو ماني

الكاميروني فينسنت أبو بكر

خط الوسط:

المغربي سفيان أمرابط

المغربي عز الدين أوناحي

الغاني محمد قدوس

خط الدفاع:

التونسي علي معلول

المغربي أشرف حكيمي

المغربي رومان سايس

السنغالي كاليدو كوليبالي

حراسة المرمى:

المغربي ياسين بونو.