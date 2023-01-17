وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات مع نظيره الفنلندي

دافوس : البلاد

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية فنلندا بيكا هافيستو، وذلك على هامش الاجتماع السنوي لمنتدى الاقتصاد العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض سبل تعزيز العلاقات المتطورة بين البلدين الصديقين ودفعها نحو آفاق أرحب.

وتطرق الجانبان إلى أوجه تكثيف التنسيق الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة، وتبادل وجهات النظر حيال المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال منتدى “دافوس2023”.