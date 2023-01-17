وزير الخارجية: المملكة الأسرع نموا هذا العام

البلاد- متابعات

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إن اقتصاد المملكة سيكون الأسرع نموا هذا العام، وأن المملكة مع التحول للطاقة النظيفة، لكن ذلك سيستغرق عقودا”.

وأضاف سموه، خلال جلسة في منتدى دافوس بمشاركة وزراء خليجيين ومسؤولين أمريكيين وأوروبيين، اليوم الثلاثاء، أن :”المملكة تعمل على استقرار أمن الطاقة”، مشيرًا إلى أن “أوبك+” واجهت تقلبات السوق، وعملت لصالح المنتجين والمستهلكين.

وفيما يخص علاقات المملكة مع الولايات المتحدة ودول المنطقة، أكد وزير الخارجية أن:” لدى الرياض شراكة قوية مع الولايات المتحدة لكن هذا لا يعني أننا نتفق دائمًا”، وأن :”الحوار هو السبيل الأمثل لحل الخلافات في المنطقة، ونحاول إيجاد مسار للحوار مع الجميع ونركز على التنمية.”