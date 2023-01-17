نادي سباقات الخيل يطلق النسخة الرابعة من كأس السعودية 2023 ” نسابق العالم”

الأمير بندر بن خالد: سنوفر الأراضي العشبية لسباقات الخيل وإنشاء ضاحية كاملة خاصة بالخيل

الرياض – محمد الجليحي

كشف نادي سباقات الخيل السعودي اليوم الثلاثاء عن تفاصيل النسخة الرابعة لـ” كأس السعودية” 2023 تحت شعار” نسابق العالم” وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل بمقر النادي بالرياض، بمشاركة عالمية من 22 دولة.

في بداية المؤتمر الصحفي، رحب رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل بالحضور، ثم قدم شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظة الله – الرئيس الفخري للنادي على دعمه المتواصل لرياضة الفروسية لتصل للعالمية، مشيداً بالمتابعة والاهتمام المباشر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله – الذي يحرص على أن تصل هذه الرياضة إلى المستوى اللائق والمكانة المأمول الوصول اليها على المستوى العالمي، مما سيكون له الأثر الكبير في تطور رياضة سباقات الخيل لتصل إلى أفضل المستويات العالمية بما يواكب مكانة بلادنا الغالية في جميع المجالات.



واستقطب مهرجان كأس السعودية 2023 م ما يزيد على 1400 من الخيول، 600 منها من خارج المملكة، وتضم القائمة جياداً من 22 دولة في بحث عن المجد وحصة من الجوائز المالية الإجمالية البالغة 35.5 مليون دولار في ميدان الملك عبد العزيز بالرياض يومي الجمعة 24 فبراير والسبت 25 فبراير المقبل.

ويعتبر كأس السعودية هو أبرز الأحداث الاجتماعية والرياضية في قائمة الفعاليات المزدهرة في المملكة ويجمع بين أفضل ما في الثقافة وأسلوب الحياة والترفيه العائلي مع عالم سباقات الخيل الدولية المثيرة. وهو السباق الأكثر قيمة في العالم.