كلوب: لن أغادر ليفربول إلا في حالة واحدة!

قال الألماني يورغن كلوب (52 عامًا) مدرب ليفربول الإنجليزي الثلاثاء: إنه لن يرحل عن الفريق إلا في حالة واحدة، على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة إعادة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الحالي 2022-2023 خارج الديار أمام فريق وولفرهامبتون واندررز.

ويلعب ليفربول في ميدان وولفرهامبتون سهرة اليوم الثلاثاء في الإعادة، بعد أن تعادل في المباراة الأولى 2-2 الأسبوع الماضي بملعب “أنفيلد”.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي: إنه لن يغادر أسوار ليفربول إلا في حالة واحدة فقط، وهي أن يطلب منه مجلس إدارة النادي المغادرة.

ويشهد ليفربول تراجعًا كبيرًا في الموسم الحالي، حيث يقبع في المركز التاسع في لائحة الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما خرج من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية أمام مانشستر سيتي (2-3) ويخوض مباراة الإعادة في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام وولفرهامبتون خارج ملعبه الليلة.

ليفربول كان قد خسر المباراة الماضية في الدوري الإنجليزي أمام فريق برايتون بثلاثية نظيفة 3-0 لتنهال الانتقادات ضد المدرب كلوب.

طالع أيضًا.. (فيديو) أهداف مباراة ليفربول وبرايتون 3-0



وتحدثت تقارير إعلامية إنجليزية مؤخرًا عن نية إدارة ليفربول إقالة المدرب الألماني المرتبط مع النادي بعقد يمتد إلى صيف 2026 المقبل.. لكن سيتعيّن على ليفربول دفع مبلغ باهظ للمدرب كلوب حال قرر مجلس الإدارة إقالته، قد يصل إلى 30 مليون يورو طبقًا ليومية “تلغراف”.

🗣 "If nobody tells me, I will not go."

Jurgen Klopp confirms his commitment to Liverpool as long as he is wanted by the club pic.twitter.com/VHg3luRGVZ

— Football Daily (@footballdaily) January 17, 2023