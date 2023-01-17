في دوري يلو.. العربي يتخطى القادسية.. وتعادل أحد وهجر

حائل- خالد الحامد
عاد فريق العربي من جديد لسكة الانتصارات، بعدما تغلَّب على فريق القادسية في الجولة السابعة عشرة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى. فقد انتهت المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب التعليم بعنيزة بفوز العربي بهدفين نظيفين؛ سجلهما فيوكس أبلاي وحسن شراحيلي.
د45+2‘⚽️ هدف لـ @Al_ArabiSC
فيوكس أبلاي يحرز الهدف الأول👏#العربي_القادسية
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/CWhPvFnHHs
— دوري يلو (@FDL_KSA) January 17, 2023
وكان العربي قد خسر في الجولتين الماضيتين، وبهذا الفوز رفع الفريق رصيده للنقطة رقم 29؛ وضعته بالمركز الخامس، فيما توقف رصيد القادسية عند 17 نقطة، احتل بها المركز الرابع عشر.
وتعادل فريق أحد مع نظيره هجر دون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين بالمدينة المنورة، فبات رصيد أحد 16 نقطة بالمركز الخامس عشر، بينما حل هجر في المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة.
د90+1‘⚽️ هدف لـ @Al_ArabiSC
حسن شراحيلي يضيف الهدف الثاني 👏#العربي_القادسية
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/JpbshInAux
— دوري يلو (@FDL_KSA) January 17, 2023