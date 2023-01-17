الرياضة

في دوري يلو.. العربي يتخطى القادسية.. وتعادل أحد وهجر

صحيفة البلادaccess_time25 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      17 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
عاد فريق العربي من جديد لسكة الانتصارات، بعدما تغلَّب على فريق القادسية في الجولة السابعة عشرة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى. فقد انتهت المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب التعليم بعنيزة بفوز العربي بهدفين نظيفين؛ سجلهما فيوكس أبلاي وحسن شراحيلي.

وكان العربي قد خسر في الجولتين الماضيتين، وبهذا الفوز رفع الفريق رصيده للنقطة رقم 29؛ وضعته بالمركز الخامس، فيما توقف رصيد القادسية عند 17 نقطة، احتل بها المركز الرابع عشر.


وتعادل فريق أحد مع نظيره هجر دون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين بالمدينة المنورة، فبات رصيد أحد 16 نقطة بالمركز الخامس عشر، بينما حل هجر في المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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