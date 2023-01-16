“هيئة النقل” تحصل على شهادة الآيزو

جدة : البلاد

حصلت الهيئة العامة للنقل على شهادة الآيزو 27001:2013 في تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية الخاصة بنظام إدارة أمن وسرية المعلومات، بعد أن استوفت إدارات الأمن السيبراني وتقنية المعلومات ومركز البيانات جميع المتطلبات اللازمة للحصول عليها، في إطار سعي الهيئة نحو تقديم جميع الخدمات بفاعلية وأمان، وضمان سرية ونزاهة وتوافر معلومات المستفيدين.

ويأتي حصول الهيئة على الشهادة نتيجة توفيرها الأدوات والتقنيات اللازمة لحماية الأصول التقنية من التهديدات الداخلية والخارجية، وتحقيق الإدارة الشاملة للمخاطر السيبرانية والثغرات التقنية والتنفيذ الفعال لمحاكاة تقنيات الهجوم السيبراني الفعلية وأساليبه، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى موظفيها.

يذكر أن الهيئة حصلت على الشهادة بعد أن قامت أحد الجهات المعتمدة بالتدقيق الخارجي؛ لضمان استيفاء متطلبات الحصول على الاعتماد وامتثال الإدارات المعنية كافة للإجراءات المتبعة في نظام إدارة أمن المعلومات.