المنتخب العراقي يعبر نظيره القطري ويتأهل لنهائي خليجي 25

جدة- محمود العوضي
حجز المنتخب العراقي مقعدًا في نهائي بطولة خليجي 25، بعد فوزه على نظيره القطري بهدفين مقابل هدف في المباراة، التي جمعتهما عصر اليوم في ملعب” جذع النخلة” الدولي بمدينة البصرة، في نصف نهائي البطولة.
هدددددف!⚽
إبراهيم بايش يفتتح أول أهداف اللقاء
العراق 1 – 0 قطر #العراق_قطر#خليجي25#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/hHRrHGy6Vw
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 16, 2023
افتتح إبراهيم بايش أهداف المباراة، وسجل أول أهداف المنتخب العراقي عند الدقيقة 19 من الشوط الأول. ثم نجح عمرو عبد الفتاح سراج في تسجيل هدف التعادل للمنتخب القطري عند الدقيقة 29 من الشوط نفسه.
هدددددف!⚽
عمرو سراج يدرك التعادل للمنتخب القطري
العراق 1 – 1 قطر #العراق_قطر#خليجي25#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/00XlwWcbI9
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 16, 2023
وأعاد أيمن حسين المنتخب العراقي للتقدم في النتيجة مجددًا، مسجلاً الهدف الثاني عند الدقيقة 43.
بهذه النتيجة، تأهل منتخب العراق لنهائي خليجي 25 في انتظار الفائز من مباراة البحرين وعمان.
هدددددف!⚽
أيمن حسين يضيف الهدف الثاني للمنتخب العراقي 🔥
العراق 2 – 1 قطر #العراق_قطر#خليجي25#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/F6ggjPTKxY
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 16, 2023