الرياضة

المنتخب العراقي يعبر نظيره القطري ويتأهل لنهائي خليجي 25

صحيفة البلادaccess_time24 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      16 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

حجز المنتخب العراقي مقعدًا في نهائي بطولة خليجي 25، بعد فوزه على نظيره القطري بهدفين مقابل هدف في المباراة، التي جمعتهما عصر اليوم في ملعب” جذع النخلة” الدولي بمدينة البصرة، في نصف نهائي البطولة.

 

افتتح إبراهيم بايش أهداف المباراة، وسجل أول أهداف المنتخب العراقي عند الدقيقة 19 من الشوط الأول. ثم نجح عمرو عبد الفتاح سراج في تسجيل هدف التعادل للمنتخب القطري عند الدقيقة 29 من الشوط نفسه.

وأعاد أيمن حسين المنتخب العراقي للتقدم في النتيجة مجددًا، مسجلاً الهدف الثاني عند الدقيقة 43.
بهذه النتيجة، تأهل منتخب العراق لنهائي خليجي 25 في انتظار الفائز من مباراة البحرين وعمان.

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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