كأس السوبر الإيطالي.. كم مرّة نظّم بلد عربي البطولة؟

يلعب ميلان وإنتر ميلان في كأس السوبر الإيطالي الأربعاء المقبل في أرضية ملعب “الملك فهد الدولي” في العاصمة السعودية الرياض.

ونجحت السعودية في تنظيم كأس السوبر الإيطالي للمرة الثالثة، لتواصل المملكة ريادتها في استضافة الأحداث العالمية والأوروبية.

احتضنت السعودية أول نسخة من كأس السوبر الإيطالي عام 2019 وفاز بها يوفنتوس، ثم استضافت النسخة التالية 2020 وفاز بها لاتسيو.

كم بلداً عربياً نظّم كأس السوبر الإيطالي؟

سبق السعودية دولتان من المنطقة العربية في استضافة كأس السوبر الإيطالي وهما ليبيا عام 2002 وقطر عامي 2014 و2016.

نسخة 2023 الحالية ستكون المرة السادسة التي تُلعب خلالها مسابقة كأس السوبر الإيطالي في دولة عربية.

-2002 (ليبيا) الفائز باللقب يوفنتوس

-2014 (قطر) الفائز باللقب نابولي

-2016 (قطر) الفائز باللقب ميلان

-2019 (السعودية) الفائز باللقب يوفنتوس

-2020 (السعودية) الفائز باللقب لاتسيو

-2023 (السعودية)؟؟؟.

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بدأت مسابقة كأس السوبر الإيطالي عام 1988، وحصدها ميلان بعد الانتصار على سامبدوريا بثلاثة أهداف لواحد.

يمتلك يوفنتوس الرقم القياسي في التتويج بكأس السوبر الإيطالي بـ9 ألقاب، يليه ميلان (7) ثم إنتر ميلان (6) ولاتسيو (5).