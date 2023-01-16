رئاسة الحرمين تحصد جائزة الملك عبدالعزيز للجودة

البلاد – مكة المكرمة

حصدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جائزة الملك عبدالعزيز للجودة على المستوى الفضي عن فئة الهيئات والمؤسسات.

وتسلم الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الجائزة في حفل الملك عبدالعزيز للجودة⁩ للمنشآت الفائزة في دورتها السادسة، تحت شعار “الجودة سعيا للعالمية”، الذي أقيم في الرياض.

وقال الدكتور السديس: “دولتنا دولة الجودة.. وملكنا ملك الجودة والتميز.. وولي عهدنا رمز الجودة، وشبابنا مجودون وشعبنا هم صناع الجودة، فلماذا لا نكون أهل الجودة”، مقدماً الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رائد مسار الجودة والتميز في المملكة والعالم على جهوده لخدمة المبدعين والمتميزين.

وأضاف: “باسمي واسم جميع منسوبي الرئاسة نرفع الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة بمناسبة حصول الرئاسة على جائزة الجودة تحمل اسم المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-“. وتابع: “نحن أمة لها تاريخ ولها حضارة عالمية، ونحن أمة الجودة في عقيدتنا وديننا وأعمالنا وعبادتنا وفي تعاملنا بأخلاقنا. لقد بلغنا مصاف العالمية بالاعتدال واليسر والسماحة والتعايش والوئام”، مقترحاً أن تصبح الجائزة عالمية، كما أوصى بإنشاء موسوعة رقمية عالمية للجائزة بعدة لغات لتوصيل رسالة المملكة الوسطية للعالم.