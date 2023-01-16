تعاون بين «موهبة» وجامعة الملك عبدالعزيز

البلاد – جدة

أبرمت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، مذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، للتعاون في تقديم برامج نوعية مشتركة للطلبة الموهوبين، ونشر ثقافة الموهبة والإبداع في المجتمع، ورفع مستوى اكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين.

ووقع مذكرة التفاهم رئيسة الجامعة المكلفة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم، والأمين العام للمؤسسة الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع. وتنص مذكرة التفاهم على أن تستضيف الجامعة عدداً من برامج موهبة الإثرائية الأكاديمية والبحثية، التي تنظمها موهبة وفق أفضل الممارسات العالمية، وتقدم موهبة للقائمين على تنفيذ تلك البرامج في الجامعة، دورات تدريبية مختصة في كيفية تصميم البرامج الإثرائية وإدارتها وتقويمها. ‏

كما يتضمن التعاون قيام الجامعة بدعم تطوير برنامج الشراكة مع المدارس، الذي تنفذه “موهبة” من خلال تقديم دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات، في عدة مجالات منها، طرق التدريس الحديثة واستخدام التقنية، ومهارات التفكير والقيادة.

وسيتعاون الطرفان في استحداث برنامج “تلمذة موهبة” لدى الجامعة لطلبة التعليم العام ممن لديهم أفكار أو بحوث نوعية وربطهم مع باحثين مختصين للإشراف عليهم، وتطوير قدراتهم.