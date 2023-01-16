تدشين مشروع ابن سينا التعليمي في بريدة

البلاد – بريدة

نوه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، بإنشاء مشروع المجمع التعليمي لمدارس ابن سينا الأهلية للبنين والبنات، الذي سيقام بمدينة بريدة بقيمة إجمالية تتجاوز 40 مليون ريال، وطاقة استيعابية تحتضن أكثر من 1600 طالب وطالبة.

جاء ذلك خلال تدشين سموه بمكتبه في الإمارة أمس مشروع المجمع التعليمي لشركة ابن سينا التعليمية المحدودة، بحضور مدير التعليم بالقصيم سليمان الفريح، ووكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.

ويقام مشروع المجمع التعليمي على مساحة تصل إلى 10 آلاف متر مربع، ويعد أحد المرافق التعليمية ويحوي قرابة 100 فصل دراسي، وقاعة تعليمية، ومعمل لمصادر التعلم، وقاعة رياضية، ويستهدف مراحل التعليم من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية.

وأشاد سمو أمير القصيم بالمشاريع التعليمية في القطاع الخاص التي تخدم المنظومة التعليمية للوطن، وتشارك بإيجاد مزيد من المحاضن التربوية والمعرفية المتقدمة، مؤكداً أن العمل على تجويدها وضبطها المهني والتعليمي يحقق الهدف المنشود.