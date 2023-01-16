بركلات الترجيح.. بيراميدز يتخطى الزمالك ويتأهل لنهائى كأس مصر

جدة- البلاد
تأهل فريق بيراميدز لنهائى كأس مصر 2021 / 2022 بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 4 – 3 بركلات الترجيح، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة، في نصف نهائي بطولة كأس مصر، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل 1/1.
حسام عبد المجيد يحرز الهدف الأول للزمالك ضد بيراميدز#ONTime_Sports pic.twitter.com/19CgkmHkt9
— OnTime Sports (@ONTimeSports) January 16, 2023
أهدر زيزو وشيكابالا ركلتين، بعد تصدي الحارس أحمد الشناوي لهما بجدارة؛ ليتأهل فريق بيراميدز لنهائي البطولة وينتظر الفائز من مواجهة نصف النهائي الثاني بين فريقي الأهلى وسموحة غدًا.
وليد الكرتي يسجل التعادل لصالح بيراميدز#ONTime_Sports pic.twitter.com/JgXEj1lc6y
— OnTime Sports (@ONTimeSports) January 16, 2023