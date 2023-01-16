الرياضة

بركلات الترجيح.. بيراميدز يتخطى الزمالك ويتأهل لنهائى كأس مصر

صحيفة البلادaccess_time24 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      16 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد
تأهل فريق بيراميدز لنهائى كأس مصر 2021 / 2022 بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 4 – 3 بركلات الترجيح، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة، في نصف نهائي بطولة كأس مصر، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل 1/1.

 

أهدر زيزو وشيكابالا ركلتين، بعد تصدي الحارس أحمد الشناوي لهما بجدارة؛ ليتأهل فريق بيراميدز لنهائي البطولة وينتظر الفائز من مواجهة نصف النهائي الثاني بين فريقي الأهلى وسموحة غدًا.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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