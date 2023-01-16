على خلفية الإعدامات.. الخارجية الألمانية تستدعي السفير الإيراني

البلاد – وكالات

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، إن الوزارة استدعت السفير الإيراني في برلين ؛ لإجراء محادثات اليوم الإثنين؛ على خلفية المخاوف الألمانية بشأن سجل طهران في مجال حقوق الإنسان”.

وقال المتحدث في مؤتمر صحفي في برلين: “يمكنني تأكيد استدعاء السفير الإيرانى إلى اجتماع في وزارة الخارجية اليوم”.

وكانت الوزارة استدعت السفير الإيراني، أيضًا، في ديسمبر الماضي، بعد تنفيذ طهران أول حكم بالإعدام مرتبط بالاحتجاجات التي تشهدها إيران.

وفي الـ23 من الشهر ذاته، أفاد موقع صحيفة “اعتماد” الإيرانية، بأن الحكومة الألمانية قررت فرض عقوبات اقتصادية على إيران تضمنت وقف المحادثات التجارية مع طهران.