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5000 فرصة استثمارية و60 جهة مشاركة بملتقى” فرص”

صحيفة البلادaccess_time23 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      15 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد

بهدف تعزيز إسهام الاستثمارات المحلية والأجنبية في الارتقاء بجودة الحياة؛ أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، إقامة النسخة الثانية من ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” في المدة من 24 إلى 26 يناير الجاري، في مركز المعارض والمؤتمرات في واجهة الرياض.

ويهدف الملتقى الى رفع إسهام القطاع الخاص في تنمية المدن؛من خلال تحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب استثمارات خارجية تسهم في رفع جودة الحياة في المدن، وتمكين تحقيق الإستراتيجيات القطاعية والمناطقية.

وأوضح وكيل الوزارة المشرف العام على الملتقى المهندس خالد بن محمد الدغيثر، أن الملتقى يتضمن أكثر من 25 جلسة حوارية يشارك فيها عدد من القيادات والمختصين والخبراء، و 50 ورشة عمل متخصصة، وعرض أكثر من 5000 فرصة استثمارية تناسب جميع شرائح المستثمرين بمختلف الأنشطة الاقتصادية.

وتابع الدغيثر بأن هناك أكثر من 60 جهة مشاركة في الملتقى والمعرض المصاحب ما بين جهات مالكة للفرص، وجهات تمويلية ممكنة، وجهات حكومية منظمة وداعمة لتكون رحلة المستثمر مكتملة من حيث الفرص والتمويل وآليات التنظيم.

ويعد الملتقى فرصة لجميع المستثمرين من رواد أعمال ومنشآت صغيرة ومتوسطة وكبار المستثمرين في مختلف الأنشطة الاقتصادية للاطلاع على الفرص المعروضة من قبل الأمانات والبلديات والجهات المشاركة والخدمات المقدمة، والاستفادة مما تضمنته الجلسات الحوارية وورش العمل.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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