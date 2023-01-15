20 % زيادة في عدد الوفيات ببريطانيا .. وهذا هو السبب

البلاد – وكالات

قالت صحيفة “إيفنينج ستار” البريطانية، إن أزمات رعاية الطوارئ فى هيئة الخدمات الوطنية الصحية البريطانية، دفعت أعداد الوفيات المسجلة في المملكة المتحدة في الأسبوع الأخير من عام 2022 إلى زيادة قدرها 20 % عن المتوسط وسط زيادة في حالات الإنفلونزا.

ووفقًا لمكتب الإحصاء الوطني (ONS)، كانت الوفيات أعلى بنسبة 37 % من المتوسط في المنازل ، مقارنة بـ 20 %في دور الرعاية و 15 % في المستشفيات.

ومن بين 684 حالة وفاة زائدة عن المعدل في المنازل الخاصة في الأسبوع الأخير من عام 2022 ، كان 26 منها فقط (4 %) سببه فيروس كورونا.

لكن مكتب الإحصاء الوطني قال إن الوفيات الناجمة عن الإنفلونزا والالتهاب الرئوي “زادت في الأسابيع الأخيرة” وشكلت 22 % من جميع الوفيات المسجلة في إنجلترا وويلز في الأسبوع حتى 30 ديسمبر.

وأوضحت الصحيفة أنه تم تسجيل 650 ألف حالة وفاة في عام 2022 ، وهي واحدة من أكبر أعداد الوفيات الزائدة خارج فترة الوباء منذ 50 عامًا.

وأرجع بعض كبار الأطباء الزيادة في الوفيات الزائدة إلى الأزمة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية ، محذرين من أن التأخير في الرعاية الطارئة يؤدي إلى وفيات.