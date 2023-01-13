على خطى”تليجرام”..  “تويتر” تدرس بيع الأسماء المستعارة لزيادة الإيرادات

البلاد- وكالات

بهدف زيادة الإيرادات؛ تدرس إدارة “تويتر” إمكانية بيع الأسماء المستعارة لحسابات بعض مستخدمي الشبكة، أسوة بما سبق وفعلت شبكة”تليجرام”.

ووفقًا لتقرير منشور بصحيفة نيويورك تايمز، فإن “الشركة بدأت مناقشة فكرة إمكانية إجراء مزادات عبر الإنترنت لبيع الأسماء المستعارة أو ما يعرف بالـ ((Nicknames لمستخدمي تويتر، حيث يمكن لبعض المستخدمين الحصول على أسماء معينة كان قد استخدمها غيرهم عبر الشبكة، وأن هذه الخطوة قد تساعد تويتر على زيادة الإيرادات”.

وأضافت الصحيفة أنه من غير المعروف بعد فيما إذا كانت “تويتر” ستمضي في هذه الفكرة، كما لم يتم الكشف عن أن الفكرة ستشمل جميع الأسماء المستعارة لمستخدمي الشبكة أم بعضها.

وكانت بعض مواقع الإنترنت قد أشارت سابقا إلى أن الحديث عن بيع الأسماء المستعارة للحسابات في “تويتر” كان قد بدأ منذ ديسمبر الماضي.

يُشار إلى أن شبكة “تليجرام” كانت قد أقدمت على مثل هذه الخطوة في أكتوبر الماضي، وتم بيع بعض الأسماء المستعارة للحسابات مقابل مبالغ مادية، ومن بين أغلى الأسماء المستعارة التي تم بيعها كان “@news”، إذ بيع مقابل 1.8 مليون دولار.