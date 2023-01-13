الفن

أسرة عبد الحليم حافظ تهدي بعض مقتنياته لمتحف رموز الفن

صحيفة البلادaccess_time21 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      13 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

القاهرة – البلاد

يهدي محمد شبانة ابن شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ بعضًا من مقتنيات عبد الحليم حافظ لمتحف رموز ورواد الفن المصري.

وقرر الطرفان أن يكون إرسال مقتنيات “العندليب” في تمام الساعة الحادية عشرة صباح الأحد ١٥ يناير بمقر المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية الكائن بـ ٩ ش حسن صبري بالزمالك.

وكانت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني،  قد افتتحت متحف “رموز ورواد الفن المصري” بعد تطويره، بمقر المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ، بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، والفنان ياسر صادق رئيس المركز، وقيادات وزارة الثقافة، ونخبة من نجوم الفن وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء جمعية أبناء فناني مصر.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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