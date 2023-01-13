أسرة عبد الحليم حافظ تهدي بعض مقتنياته لمتحف رموز الفن

القاهرة – البلاد

يهدي محمد شبانة ابن شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ بعضًا من مقتنيات عبد الحليم حافظ لمتحف رموز ورواد الفن المصري.

وقرر الطرفان أن يكون إرسال مقتنيات “العندليب” في تمام الساعة الحادية عشرة صباح الأحد ١٥ يناير بمقر المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية الكائن بـ ٩ ش حسن صبري بالزمالك.

وكانت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني، قد افتتحت متحف “رموز ورواد الفن المصري” بعد تطويره، بمقر المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ، بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، والفنان ياسر صادق رئيس المركز، وقيادات وزارة الثقافة، ونخبة من نجوم الفن وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء جمعية أبناء فناني مصر.