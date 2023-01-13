لأول مرة منذ 2019.. إقلاع طائرة بوينج 737 ماكس من الصين

البلاد – وكالات

أقلعت رحلة تجارية لطائرة بوينج 737 ماكس من الصين الجمعة للمرة الأولى منذ مارس 2019 عندما منعت هذه الطائرات من التحليق فوق البلاد بعد حادثين جويين، كما أعلن الموقع الالكتروني لتتبع حركة الملاحة “فلايت-رادار24”.

وقال الموقع إن الطائرة التابعة للخطوط الجوية “تشاينا ساذرن إيرلاينز” ظهر الجمعة من مطار مدينة كانتون (جنوب) متوجهة إلى مدينة تشنغتشو في وسط البلاد.

وفي مارس 2019، كانت الصين أول دولة في العالم تعلق رحلات «بوينج 737 ماكس»، لأسباب تتعلق بالسلامة بعد حادثين في إندونيسيا وأثيوبيا، قبل أن تتخذ إدارة الطيران المدني الصينية قرارا في ديسمبر الماضي برفع الحظر، مشيرة إلى أن الإجراءات التصحيحية التي نفذتها الشركة المصنعة للطائرة لتحسين سلامتها، كافية لمعالجة هذا الوضع الخطر.

وتعد طائرات بوينج من طراز 737 الأكثر إصدارًا في تاريخ صنع الطائرات بالعالم، ويصل استخدامها حول العالم إلى نحو 1200 طائرة محلقة في الجو دائمًا، وكذلك تتصدر قائمة الكوارث الجوية تاريخيّا بأكثر من 180 حادثًا، وضحاياها يتخطون 4000 شخص.