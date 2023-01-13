الرياضة

“موندو ديبورتيفو” الإسبانية تكشف تفاصيل عرض الهلال لضم ميسي

صحيفة البلادaccess_time21 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      13 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد
كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية في تقرير لها عن تفاصيل عرض نادي الهلال للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب “موندو ديبورتيفو” أبدى الهلال لدفع 350 مليون دولار سنويًا للتعاقد مع نجم الأرجنتين وباريس سان جيرمان.

 

وأوضحت أن صفقة ليونيل ميسي هي الأمنية الأكبر للهلال خاصة بعد تعاقد غريمه النصر مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف الموسم بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

 

وعرف الصراع بين ميسي قائد الأرجنتين ونجم باريس سان جيرمان الحالي، وبين رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد ونجم مانشستر يونايتد السابق، لفترة طويلة من الزمن.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.