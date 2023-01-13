“موندو ديبورتيفو” الإسبانية تكشف تفاصيل عرض الهلال لضم ميسي

جدة- البلاد

كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية في تقرير لها عن تفاصيل عرض نادي الهلال للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب “موندو ديبورتيفو” أبدى الهلال لدفع 350 مليون دولار سنويًا للتعاقد مع نجم الأرجنتين وباريس سان جيرمان.

وأوضحت أن صفقة ليونيل ميسي هي الأمنية الأكبر للهلال خاصة بعد تعاقد غريمه النصر مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف الموسم بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعرف الصراع بين ميسي قائد الأرجنتين ونجم باريس سان جيرمان الحالي، وبين رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد ونجم مانشستر يونايتد السابق، لفترة طويلة من الزمن.