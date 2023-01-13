رئيسة فالنسيا”لاي هون” تلتقي اللاعبات المشاركات في المعسكر التدريبي لكرة القدم النسائية

جدة- البلاد

استقبلت بعثة نادي فالنسيا في الرياض لاعبات يمثلن زميلاتهن المشاركات في المعسكر التدريبي النسائي الذي يقيمه النادي في جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك من أجل دعم الفريق الذي خاض نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمس أمام ريال مدريد.

واستقبلت الرئيسة لاي هون تشان رئيسة نادي فالنسيا، إلى جانب المدير خافيير سوليس، والمدير التسويقي خورخي غارسيا، والمدير الرياضي ميغيل آنخيل كورونا، واللاعب جاومي دومينيك والسفيرين ريكاردو آرياس وميغيل آنخيل بوسيو أربع لاعبات شاركن خلال الأيام الماضية في المعسكر التدريبي لكرة القدم النسائية، الذي يعتبر تجربة رائدة في المملكة العربية السعودية.

وشجعت الرئيسة لاي هون وجاومي دومينيك اللاعبات على الاستمرار في ممارسة شغفهن بكرة القدم في المملكة العربية السعودية التي افتتحت الدوري السعودي النسائي والمنتخب السعودي للسيدات عام 2022.

ويعتبر هذا المعسكر الذي أقامه فالنسيا أحد مظاهر التزام النادي بدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وهو ما وقعت الرئيسة لاي هون على دعمه عام 2015 في اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وتمكنت اللاعبات كذلك من لقاء اللاعب إدينسون كافاني والتقاط الصور معه في تجربة استثنائية. كما حضرن أمس مباراة فالنسيا أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.