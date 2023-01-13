برشلونة يتخطى ريال بيتيس ويواجه ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني

جدة- محمود العوضي
تصوير- عثمان الشمراني
تمكّن فريق برشلونة من التأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني، بعد فوزه على فريق ريال بيتيس 2/4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل2/2 أمسية الخميس، وذلك في نصف نهائي البطولة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
⚽ هدف برشلونة الأول عن طريق ليفاندوفسكي
برشلونة 1 × 0 ريال بيتيس#برشلونة_ريال_بيتيس | #SSC pic.twitter.com/JL0s2o0uPQ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 12, 2023
⚽ هدف التعادل لريال بيتيس عن طريق نبيل فقير
برشلونة 1 × 1 ريال بيتيس#برشلونة_ريال_بيتيس | #SSC pic.twitter.com/WJYMh3hUAV
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 12, 2023
⚽ الهدف الثاني لبرشلونه عن طريق انسو فاتي
برشلونة 2 × 1 ريال بيتيس#برشلونة_ريال_بيتيس | #SSC pic.twitter.com/FMDPtRxIWY
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 12, 2023
أحرز ليفاندوفسكي الهدف الأول لبرشلونة بعد كرة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالمدافع وارتدت إليه ليسجل الكرة في الشباك في الدقيقة 42.
وعدل ريال بتيس النتيجة عن طريق تسديدة أرضية رائعة من نبيل فقير من يمين منطقة الجزاء لتسكن الكرة الشباك في الدقيقة 77.
⚽ هدف التعادل لريال بيتيس
برشلونة 2 × 2 ريال بيتيس#برشلونة_ريال_بيتيس | #SSC pic.twitter.com/qAJJTb7Lq3
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 12, 2023
انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ليتوجه الفريقان إلى الوقت الإضافي من شوطين؛ ليتقدم برشلونة مجددًا عن طريق كرة عرضية من ألونسو شتتها الدفاع بنجاح لتصل إلى فاتي يسار منطقة الجزاء ليسدد كرة رائعة على الطائر سكنت الشباك في الدقيقة 93.
#عاجل | #برشلونة يتأهل لنهائي السوبر ويواجه #ريال_مدريد #برشلونة_ريال_مدريد | #SSC pic.twitter.com/IeIUMXpxDz
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 12, 2023