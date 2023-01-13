الرياضة

برشلونة يتخطى ريال بيتيس ويواجه ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني

صحيفة البلادaccess_time21 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      13 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

تصوير- عثمان الشمراني

تمكّن فريق برشلونة من التأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني، بعد فوزه على فريق ريال بيتيس 2/4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل2/2 أمسية الخميس، وذلك في نصف نهائي البطولة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

أحرز ليفاندوفسكي الهدف الأول لبرشلونة بعد كرة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالمدافع وارتدت إليه ليسجل الكرة في الشباك في الدقيقة 42.

وعدل ريال بتيس النتيجة عن طريق تسديدة أرضية رائعة من نبيل فقير من يمين منطقة الجزاء لتسكن الكرة الشباك في الدقيقة 77.

انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ليتوجه الفريقان إلى الوقت الإضافي من شوطين؛ ليتقدم برشلونة مجددًا عن طريق كرة عرضية من ألونسو شتتها الدفاع بنجاح لتصل إلى فاتي يسار منطقة الجزاء ليسدد كرة رائعة على الطائر سكنت الشباك في الدقيقة 93.

عدل بيتيس النتيجة مرة أخرى عن طريق تسديدة من لويز هنريكي من يمين منطقة الجزاء لتصل إلى مورون بعد ارتباك دفاعي ليسدد كرة رائعة داخل الشباك في الدقيقة 111.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه غواردادو لاعب ريال بيتيس في الدقيقة 118 وقبل نهاية الوقت الإضافي الثاني من المباراة بدقيقتين.

لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي منحت الفوز لبرشلونة بنتيجة (4-2) بعد تألق حارسه الألماني تير شتيغين وتصديه لركلتي ترجيح؛ وبذلك يضرب برشلونة موعدًا ناريًا مع غريمه ريال مدريد في نهائي البطولة الأحد المقبل في الرياض.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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