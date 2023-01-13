الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يسقط أمام فولهام بثنائية

خسر تشيلسي خارج ميدانه أمام فولهام بهدفين لواحد 1-2 سهرة الخميس، ضمن مباريات المرحلة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتجمد رصيد تشيلسي عند 25 نقطة في المركز الـ10 على لائحة الترتيب، في حين أن فولهام رفع جعبته 31 نقطة في المركز السادس.



أقيمت أحداث المباراة في أرضية ملعب “كرافن كوتاج” معقل فولهام في العاصمة لندن، بصافرة الحكم الإنجليزي المحلي ديفيد كوت.



سجّل هدفي فولهام كل من البرازيليين ويليان في الدقيقة 25 وفينيسيوس في الدقيقة 73. في حين سجّل هدف تشيلسي السنغالي خاليدو كوليبالي في الدقيقة 47، وطرد الحكم كوت اللاعب البرتغالي جواو فيليكس من تشيلسي في الدقيقة 58.



وتواصلت النتائج السيئة لـ”البلوز” بعد أن مُنى بهزيمته السابعة هذا الموسم بالبريميرليغ، مقابل مثلهم من الانتصارات، و4 تعادلات.

شاهد أهداف مباراة فولهام وتشيلسي 2-1